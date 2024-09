Gazzetta: “Commisso osserva Palladino. Le aspettative sono ben altre”

Nessun passo in avanti per la Fiorentina di Palladino. Molti sono ancora i problemi e giovedì arriva la Conference

"Commisso osserverà Palladino fino a Milano. Si aspetta molto di più". Così scrive la Gazzetta dello Sport dopo il pareggio tra Fiorentina ed Empoli. La viola torna indietro, riparte dal via, come spesso accade nei giochi di società. La vittoria contro la Lazio è stata soltanto un'illusione. La realtà invece dice che la Fiorentina non vince ad Empoli dal 2016. Palladino dopo il successo energizzante contro la Lazio, ha confermato il 4-2-3-1, mettendo in campo ben 4 attaccanti: Colpani, Kouame, Gudmundsson e Kean. D'Aversa ha risposto mettendo Grassi fisso sull'islandese.