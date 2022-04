La Fiorentina non vuol smettere di correre: le strade per l’Europa

La Fiorentina di Italiano ha già raccolto 20 punti in più rispetto allo scorso campionato, il 7° posto è lì e c'è il recupero con l'Udinese

La Nazione fa il punto sulla corsa ad un piazzamento europeo che vede pienamente coinvolta la Fiorentina . La squadra viola ha già raccolto 20 punti in più rispetto allo scorso campionato. La settima posizione è a un’incollatura, mentre l’Atalanta sembra in panne. Tutto - si legge -sembra definito per le quattro che andranno in Champions, ma fra la quinta e l’ottava posizione la classifica è ingorgata. La Roma è a 54 punti, segue la Lazio a 52. Entrambe hanno una partita in più rispetto all’ Atalanta (51 punti) e alla Fiorentina (50).

A nessuno sfuggono i grandi meriti di Italiano, legato alla Fiorentina da un altro anno di contratto. Ieri il Dg Barone ha ostentato grande serenità, sollecitato sull'argomento rinnovo. Nel contratto di Italiano - ha ricordato - esiste una clausola per prolungare l'accordo di un'altra stagione. L’Europa per i viola è vicina e non solo per la Conference League. La quinta classificata avrà infatti accesso diretto alla Europa League, come la vincitrice della Coppa Italia. Se questa fosse già qualificata di diritto in Europa, il posto toccherebbe alla sesta classificata. Si aprono insomma molte possibilità per la Fiorentina che nutre grande speranza anche nel ritorno della semifinale di Coppa, da giocare in casa della Juventus.