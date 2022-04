Tante vittorie, pochi passi falsi: il Franchi è una fortezza

La Fiorentina ha vinto 10 partite al Franchi

Quella di domenica è stata la decima vittoria al Franchi (oltre a 2 pareggi e 3 sconfitte). Nel 2015-16 la Fiorentina di Paulo Sousa vinse 11 partite in casa, la prima Fiorentina di Montella (2012-13) ne vinse 13. In testa c'è, però, Cesare Prandelli che nel 2005-06 ottenne 16 successi tra le mura amiche. La stagione successiva, sempre con Prandelli in panchina, la Fiorentina riuscirà a cancellare sul campo i 19 punti di penalizzazione ( poi ridotti a 15) e a risalire fino al sesto posto che varrà l’accesso all’Europa League. Anche in quel caso Prandelli fece del Franchi il suo fortino, con ben 15 vittorie interne.