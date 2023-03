La Fiorentina non smette di divertirsi: la corsa continua

"Avanti, viola. La Fiorentina mette la sesta (vittoria di fila), si qualifica per i quarti di Conference e oggi, alle 14, scoprirà il suo prossimo avversario. La corsa continua insomma, e gli abbracci tra i giocatori e Italiano sono l’immagine più bella di una squadra che non smette di divertirsi. Stavolta, come da sensazioni della vigilia, niente sorprese. Certo, al centro della difesa c’era Milenkovic e non Igor, ma era l’unica differenza rispetto agli undici immaginati nel pre gara. Del resto Italiano lo aveva detto: era questa era la partita più importante. Quella che, dopo l’1-0 del Franchi, poteva spalancare ai viola le porte dei quarti di finale di una competizione europea. Roba che, da queste parti, non si vedeva dal 2015, quando Montella si spinse fino alla semifinale di Europa League.