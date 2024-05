La Fiorentina non si può sentire già ad Atene. Al ritorno sarà una battaglia

Queste le parole di Biraghi a fine partita. Da subito la Fiorentina scende in campo decisa a proseguire la cavalcata europea davanti ad un Franchi ammantato di centinaia di sciarpe a strisce viola rosse e bianche realizzate dalla Curva Fiesole, l’ennesima coreografia mozzafiato. Presente anche Rocco Commisso per la prima volta allo stadio dopo la scomparsa dell’amico dirigente Joe Barone. Per i viola è la nona semifinale continentale della sua storia, la seconda di fila, la quinta sotto la gestione Italiano comprese le tre di Coppa Italia negli ultimi tre anni mentre i belgi non arrivavano a questo traguardo dalla stagione ’91-92. È stato il primo confronto fra le due formazioni. Lo riporta Tuttosport.