La Fiorentina non gira più: giovedì in coppa i viola si giocano una fetta di stagione

"Viola, l’illusione prima del naufragio". Titola così questa mattina Repubblica, sottolineando come, oltre all'evidente errore in occasione del 2-1 di Arnautovic, è parso evidente che dietro la sconfitta della Fiorentina ci sia stato molto di più di una svista arbitrale. Italiano in tal senso ci ha messo la faccia, capendo il momento delicato. Ora come ora ai viola non gira niente per il verso giusto, la sua squadra fatica a giocare come l’anno scorso e la questione non è solo quella della poca concretezza negli ultimi metri.