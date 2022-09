Macia ritorna in Italia: presto sarà il nuovo responsabile tecnico dello Spezia

Dopo aver lasciato la Fiorentina nel 2015 e girato mezza Europa, Eduardo Macia torna in Italia. Lo aspetta lo Spezia, che dopo il divorzio da Riccardo Pecini era alla ricerca di un dirigente esperto ed importante. Come scrive spezia1906.com, i contatti tra lo spagnolo ed il club ligure negli ultimi giorni sono stati fitti ed ormai l'ex d.s. gigliato ha accettato la proposta del club di Robert Platek, in cui ricoprirà la carica di Chief Football Officer godendo di una certa autonomia operativa.