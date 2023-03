La Fiorentina mai sola: attesi più di 1.000 tifosi a Cremona

Attesi oltre 1.000 tifosi viola a Cremona per la sfida con i grigiorossi: anche per la terza gara settimanale non manca il supporto

Nonostante la terza gara settimanale non manca mai l'appoggio dei suoi tifosi per la Fiorentina, che anche a Cremona potrà contare sul sostegno di tanti sostenitori partiti dalla Toscana. Come riporta il Corriere Dello Sport saranno circa 1.500 coloro che siederanno sugli spalti dello Zini. Un numero importante, che sottolinea una cosa principale: in casa viola è tornato l'entusiasmo dopo una mini contestazione e i calciatori e la società non manca mai di ringraziare i tifosi per il loro sostegno. E la sensazione è che per la semifinale di Coppa Italia (sempre con la Cremonese) possano essere almeno il doppio.