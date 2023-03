Fiorentina, nulla è perduto: l’Europa passa ancora dal campionato

La Fiorentina è ancora in corsa su tre fronti e vuole provare a raggiungere l'Europa anche attraverso il posto in campionato

Siamo sinceri: chi ci credeva? Oggi la Fiorentina può ancora continuare a credere nell'Europa attraverso il piazzamento in campionato. Dopo sette punti in tre partite i viola si sono sensibilmente avvicinati alla zona settimo posto, che potrebbe essere utile per agganciare un piazzamento europeo per la prossima stagione. È vero, sono diverse le squadre nella bagarre, ma è chiaro che grazie alla miniserie positiva anche la classifica sia tornata a sorridere pure in prospettiva.