La Fiorentina ha un centravanti, trionfo di Belotti. Solo critiche per Biraghi

La Nazione, come di consueto, commenta i migliori e i peggiori della sfida tra la Fiorentina e la Roma. Capita poche volte di vedere come migliore chi non ha segnato un gol decisivo e questa volta, il podio se lo guadagna Andrea Belotti. La prestazione del "Gallo" è un trionfo, manca solo il gol appunto. Lotta, pressa e gioca alla perfezione con i compagni. Suo è l'assist per il gol di Mandragora e si guadagna di mestiere il rigore sbagliato poi da Biraghi. Già, Biraghi. Errore che peserà su tutta la prestazione. Va bene avere il coraggio di batterli, ma quando li sbagli, non puoi che essere criticato. Biraghi gioca una buona partita, ma l'errore dal dischetto pesa come un macigno.