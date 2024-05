La Fiorentina ha sistemato la gestione. Adesso è l’approccio il problema

Il sentore dunque è che più che la gestione delle partite (non è infatti quello che preoccupa, visto che i viola hanno finito per perdere solo al Bentegodi) sia l’approccio che ultimamente non sta funzionando. Una questione di testa e di gambe sulla quale l’allenatore sarà chiamato a mettere presto una pezza in vista dei due prossimi appuntamenti. Sia a Cagliari che ad Atene sarà infatti essenziale partire con la mentalità giusta, per cercare intanto di mettere al sicuro l’Europa via campionato e poi di vincere un trofeo che renderebbe l’attuale stagione storica. A fare da contraltare alla statistica dei gol incassati in avvio c’è tuttavia un aspetto che non potrà che far piacere a Italiano, ovvero l’abilità da parte della Fiorentina nel saper ristabilire la parità o addirittura vincere le partite dopo aver preso gol per prima: grazie al 2-2 in rimonta sul Napoli, i viola sono saliti a quota 13 punti racimolati in svantaggio, un dato che pone il club di Commisso al 7° posto di una speciale classifica che vede proprio gli azzurri in testa con 21 lunghezze. Che la squadra non molli mai, dunque, è un dato di fatto e negli anni questo è un valore che è stato nettamente migliorato: nel 2021/22, il primo anno a Firenze di Italiano, i punti ripresi sotto di un gol furono solo 6 (peggior rendimento del campionato) mentre lo scorso anno 9. (I NUMERI DI VIOLANEWS)