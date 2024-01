Dall’analisi statistica dei queste prime 32 gare ufficiali stagionali emerge un dato che potrebbe essere considerato una mezza sentenza: quando segna nel primo tempo la Fiorentina vince quasi sempre e non perde mai. Su 14 gare in cui la squadra di Italiano è andata in gol nei primi 45 minuti, infatti, i viola hanno ottenuto 11 successi e 3 pareggi. Il bilancio delle rimanenti 18 partite in cui la Fiorentina non ha segnato nella prima parte di gara, invece, è abbastanza negativo: 9 sconfitte, 6 pareggi e solo 3 vittorie (tutte al “Franchi” contro Rapid, Verona e Torino). Da evidenziare il fatto che i gigliati stiano segnando con un certo equilibrio fra primo e secondo tempo (23 reti nella prima parte di gara e 24 nella seconda attualmente), ma, soprattutto, c’è da sottolineare il dato che riguarda le gare consecutive in cui la Fiorentina non sta riuscendo ad andare in gol nei primi tempi, cioè 6, in cui i viola hanno conseguito un solo successo, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima partita in cui la squadra viola è riuscita a bucare la difesa avversaria nei primi 45 minuti risale al 22 dicembre 2023, quando Beltran a Monza realizzò al 7° minuto il gol decisivo, poi, per la vittoria finale.