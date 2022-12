La Fiorentina guarda al futuro. Tanti i giovani pronti ad essere lanciati

Sia nel corso della stagione, tra campionato ed Europa, sia in queste amichevoli di dicembre, Italiano e il suo staff stanno valutando il percorso di crescita di alcuni giovani elementi in procinto di aggregarsi in pianta stabile alla prima squadra e in futuro, questa è la speranza, pronti a diventare titolari.

Bianco e Amatucci, classe 2002 e 2004, sono esempi lampanti di come la Fiorentina stia seguendo i giovani passo dopo passo. Non vanno poi dimenticati Favasuli, esterno sinistro classe 2004 che può giocare alto o basso nello schieramento tattico, Pierozzi, classe 2001 in prestito alla Reggina in questa stagione, Dalle Mura, che gioca in prestito alla Spal e il promettente portiere classe 2006 Tommaso Martinelli. Fonte Repubblica.