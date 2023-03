La Fiorentina gioca di anticipo, e cerca un record storico contro il Sivasspor

I viola contro il Sivasspor vanno a caccia dell’ottava vittoria consecutiva, dopo averne già conquistate sette in questa Conference League. Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, e come sottolineato inizialmente da Violanews, non era mai accaduto in una competizione UEFA nei quasi cento anni di storia del club. C’è voglia di aggiornare il record e di mantenere altissima la concentrazione, ed anche per questo il club di Rocco Commisso ha deciso di partire nella giornata di ieri in direzione Turchia. Per non rischiare a livello di stanchezza e soprattutto per allenarsi tranquillamente secondo l’orario che è stato stabilito dalla UEFA e cioè alle 15.30 (orario turco) di oggi pomeriggio. Con il fuso orario di due ore e il viaggio, la squadra sarebbe dovuta partire da Firenze alle 6 di questa mattina. La logistica ha quindi consigliato di anticiparsi di un giorno e arrivare a destinazione prima del previsto. Ieri sera quindi la Fiorentina era già nella città di Sivas dove oggi è in programma la seduta di lavoro e la conferenza stampa della vigilia alle 17.30 (ovvero le 15.30 italiane).