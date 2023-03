Fiorentina-Sivasspor, la gara dei (potenziali) tanti record per i viola

La gara contro il Sivasspor rappresenta per la Fiorentina un'occasione storica per stabilire dei primati assoluti viola in campo continentale. Vincendo contro la squadra turca, infatti, la Fiorentina, oltre che conseguire la settima vittoria consecutiva in campo europeo (record assoluto), conquisterebbe l'ottavo successo in una singola edizione di una manifestazione UEFA, col quale verrebbe superato l'attuale record di 7 vittorie stabilito due volte in Europa League (2013-14 e 2014-15). Non solo. Le otto vittorie "europee" rappresenterebbero anche il record assoluto di vittorie in campo continentale in una singola stagione in manifestazioni ufficiali anche extra UEFA, visto che, in passato, la squadra viola collezionò 7 successi nel 1969-70 (4 in Coppa Campioni, 2 in Coppa delle Alpi e uno nel Torneo Anglo-Italiano). Ricordiamo che la squadra viola, grazie ai 23 gol segnati, ha già stabilito il nuovo record di reti segnate in una singola edizione di una manifestazione UEFA.