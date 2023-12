La Fiorentina frena sul restyling del Franchi: ecco cosa serve capire

Si parla da giorni del possibile coinvolgimento della Fiorentina nella partita per il restyling del Franchi. L'idea, come scrive Il Tirreno, sarebbe quella del project financing per tappare il buco rimasto dei 55 milioni di euro persi dopo la decisione del Governo e confermata dal Tar. Sul piatto, per convincere la società viola, ci sarebbe anche la gestione degli spazi commerciali. Anche se Commisso non avrebbe ancora sciolto del tutto le sue riserve sull'argomento.