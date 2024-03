La Fiorentina fa quadrato e riparte dai suoi dirigenti. Inizia una nuova vita

Fare quadrato

Si riparte da Ferrari, Pradè e Burdisso, coloro che saranno ora chiamati a gestire le varie aree della Fiorentina, come sottolinea Repubblica in un riassetto obbligato ma affidato a persone conosciute e già nell'ambiente. Un passaggio di consegne verso chi ora avrà ancora maggiori responsabilità per il bene della Fiorentina e per la memoria di Barone. C'è da guardare avanti il prima possibile, perché il campionato non aspetta e al Franchi arriverà il Milan dando via a un ciclo di incontri decisivi.