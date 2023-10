La Fiorentina fa punti, segna e dà spettacolo, ma che rammarico quei punti persi

La Fiorentina fa grandi numeri e sogna in grande. Ora che funziona quasi tutto e che anche l’ultimo tassello si è inserito nel puzzle. La truppa di Vincenzo Italiano è terza in classifica in compagnia di Juventus e Napoli e, per dire, se non avesse regalato un tempo al Lecce e uno al Frosinone a quest’ora sarebbe prima con Inter e Milan. Rimpianti ormai finiti nel dimenticatoio, lasciando spazio alla gioia del presente. La Viola fa punti, segna, dà spettacolo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.