Sul fronte degli infortuni, Mandragora e Pongracic sono in forte dubbio per la partita contro l'Empoli a causa di problemi muscolari e il loro recupero non verrà forzato. Palladino sembra intenzionato a schierare il modulo 3-4-2-1, con Quarta, Comuzzo e Biraghi in difesa, e Kean come punta centrale.