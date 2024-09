Al Viola Park la Fiorentina fa gruppo. Le immagini del pranzo di squadra

Una grigliata di gruppo per preparare al meglio l'Empoli. La Fiorentina si compatta con un bel pranzo al Viola Park

Il successo contro la Lazio ha ridato morale a tutto l'ambiente Fiorentina. I 3 punti hanno messo un po' in ombra l'inizio difficile. Oggi al Viola Park tutta la squadra, inclusa la dirigenza e Raffaele Palladino si è concessa un pranzo di gruppo, come si può vedere dalle foto sui social viola. Un pranzo a base di carne alla griglia per prepararsi al meglio al derby contro l'Empoli