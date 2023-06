La Fiorentina “economy”: dentro Ranieri, Brekalo e pochi acquisti

La Nazione si sofferma su un'ipotesi di mercato della Fiorentina. Con qualche cessione come quella di Igor, Amrabat e Saponara (scadenza del contratto) la società viola potrebbe optare per delle scelte economiche e non dispendiose. Come? Semplice. In porta confermati Terracciano e Cerofolini. Dietro ci sarebbe lo stesso blocco, con Igor sostituito da Ranieri e un mancino e Venuti da Pierozzi. A centrocampo l'’addio di Amrabat apre una casella da titolare da occupare al più presto. Ruolo delicato nel gioco di Italiano, avere il cervello a disposizione il prima possibile farebbe la differenza. L’ingresso di Sabiri può preludere alla cessione di un altro elemento. Nel reparto degli esterni - in questo esempio di mercato di basso profilo - non si registrerebbero scossoni, ma è chiaro che sarebbe necessaria la conferma di Gonzalez. Lontano il rinnovo di Saponara, la Fiorentina punterebbe tutto sulla crescita di Brekalo, che ha vissuto un apprendistato di sei mesi e che, da luglio in poi, dovrà cambiare passo. E le punte? Anche qui niente rivoluzioni, si ripartirebbe dai 30 gol di Cabral e Jovic. I due sarebbero più integrati nel calcio di Italiano e per motivi diversi potrebbero ottenere la conferma. Cabral rappresenta un investimento importante della società, Jovic invece può sfruttare la prossima stagione anche in chiave mercato. Fra un anno intorno a lui può succedere di tutto.