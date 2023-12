La Fiorentina è ripartita: l’autostima dopo tre obiettivi raggiunti

E’ arrivato il successo in Conference, la vittoria (facile, ma dopo solo il fischio finale) in campionato contro la Salernitana e il passaggio del turno in Coppa Italia, dopo i rigori contro il Parma.

La Fiorentina è ripartita. Dopo la sconfitta contro il Milan, che aveva ridimensionato (almeno numericamente) le ambizioni di vertice, la Fiorentina si è ritrovata, ha sofferto, lottato anche con la forza dei nervi, trovando risorse mentali importanti. E’ arrivato il successo in Conference, la vittoria (facile, ma dopo solo il fischio finale) in campionato contro la Salernitana e il passaggio del turno in Coppa Italia, dopo i rigori contro il Parma. Tre obiettivi centrati, non banali, ma che sono stati una botta di autostima pazzesca. Lo riporta La Nazione.