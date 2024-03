La Fiorentina deve ripartire, così avrebbe voluto Joe Barone

Barone gli avrebbe chiesto di fare questo. Barone avrebbe voluto questo. E la Fiorentina gli avrebbe risposto: ok, direttore. Quell’ok che Italiano chiederà ai giocatori di rispondere oggi come ieri.

Sabato Italiano sfiderà Stefano Pioli, in una coincidenza che sembra voluta dal destino. Pioli infatti, riuscì a mettersi lui al centro di tutto. Di quel vuoto provocato dalla morte di Astori, di quel credere che il dramma di Udine sarebbe dovuto essere la scossa interiore decisiva per trasformare quell’andare avanti che ti chiedono il calcio, lo sport e la vita, deve distribuire sensazioni positive. Ecco quello che Italiano dovrà fare con la sua Fiorentina. Anzi, di sicuro l’allenatore viola ha già cominciato questa sua impresa di orgoglio e coraggio. Barone gli avrebbe chiesto di fare questo. Barone avrebbe voluto questo. E la Fiorentina gli avrebbe risposto: ok, direttore. Quell’ok che Italiano chiederà ai giocatori di rispondere oggi come ieri. Da subito. Da quello strano incrocio con la storia che fu scritta da Pioli. Lo riporta La Nazione.