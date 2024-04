La Fiorentina cerca conferme, adesso però serve una scossa davanti

"Sarà un tour de force e ci sarà bisogno di tutti: se restiamo concentrati come stavolta possiamo limitare anche gli errori". Questo, come scrive oggi Tuttosport, è il messaggio lanciato da Vincenzo Italiano, che in Juventus-Fiorentina vuole spezzare il digiuno in trasferta (l’ultimo successo fuori casa in A risale al 22 dicembre, 1-0 a Monza) e sfatare il suo tabù: da allenatore viola ha sempre perso in casa Juve (due volte in campionato, una in Coppa Italia) e sempre senza gol all’attivo. L’unica vittoria sui bianconeri risale all’ultimo turno di campionato 2021-22, 2-0 al Franchi, a segno Duncan e Nico Gonzalez, determinante per riportare la Fiorentina in Europa dopo alcuni anni. Considerando che potrebbe ritrovarsi contro Allegri anche il 15 maggio a Roma in finale di Coppa Italia e che quella in corso s’annuncia l’ultima sua stagione in viola, i motivi per cercare di espugnare lo Stadium per Italiano sono davvero tanti. Il tecnico s’aspetta conferme dai suoi dopo l’arrembante prova di mercoledì, sfruttando il ritrovato entusiasmo e l’ambizione di rimanere in corsa il più possibile in tutte le competizioni, ecco perché confida che si sblocchino gli attaccanti: l’ultimo a far gol in campionato è stato Beltran, a Empoli, il 18 febbraio (fra l’altro l’argentino da tempo gioca trequartista) cui s’aggiunge Nzola a marzo in Conference col Maccabi, per il resto sono andati a segno nelle ultime settimane difensori (Ranieri, Kayode) e centrocampisti (Mandragora, Barak, Bonaventura, Duncan). GUARDA QUI TUTTI I VIOLA ANDATI A SEGNO IN STAGIONE