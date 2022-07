La filosofia di Italiano: tutti sono utili alla causa. L’esempio di Kouamé

Al termine dell’allenamento di ieri, dopo che i viola si erano affrontati in partitella, il tecnico si è fermato con alcuni calciatori per un focus sullo sviluppo e la finalizzazione di un’azione offensiva. In questo gruppo, oltre a Jovic e Sottil, c’era anche Kouamè. Arrivato a gennaio del 2020, l’attaccante ivoriano l’anno scorso ha giocato in prestito all’Anderlecht totalizzando 13 gol e 10 assist in 36 presenze totali. Una punta centrale, piede destro, che dunque in viola con Italiano non ha mai trovato spazio finora. Eppure nella concezione del tecnico, tutti sono utili alla causa e tutti fanno parte del gruppo fin quando, mercato permettendo, lo scenario può cambiare.