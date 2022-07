Kouame, spunta l’interesse dalla Francia: l’ipotesi sul piatto

Dopo aver giocato una buona stagione all'Anderlecht, Christian Kouame, con molte probabilità è destinato a lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Oltre ad alcune squadre italiane e lo stesso club belga, l'attaccante ivoriano sarebbe finito nel mirino anche del Nantes. Nonostante i due colpi in attacco, i francesi vorrebbero un terzo rinforzo e avrebbero individuato in Kouame il profilo perfetto. Come riportato da L'Equipe, i due club starebbero trattando da giorni per un prestito con opzione di acquisto a favore del Nantes.