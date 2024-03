La Fiesole si prepara alla coregorafia. Squadra accompagnata al Franchi

L'ambiente del Franchi di questa serà sarà speciale, come scrive la Gazzetta Dello Sport. Non solo per l'importanza della sfida, ma anche per tutto quello che è successo nelle ultime due settimane. 33 spettatori previsiti, il massimo, vista la chiusura della Curva Ferrovia. La Fiesole invece sarà sugli scudi, con una coreografia prevista prima della partita, fino al minuto di silenzio per Joe Barone. I tifosi aspetteranno anche la squadra già fuori dallo stadio, per compattarsi intorno agli uomini di Italiano. Anche l'avversario è diverso dagli altri. Stefano Pioli ha vissuto l'altra tragedia recente della storia viola, la scomparsa di Davide Astori. Pure per lui stasera ci saranno emozioni speciali.