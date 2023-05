La Fiesole pronta a stupire l’Olimpico: una coreografia per il grande show

Una coreografia speciale per una serata speciale . In occasione della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, la Curva Fiesole è pronta a rendere emozionante l’ingresso in campo delle due squadre con uno spettacolo ad hoc che animerà i settori più caldi del tifo viola all’Olimpico: la Curva Sud e i Distinti sud. Il contenuto della coreografia, come scrive La Repubblica, resta un segreto— dovrebbe essere composta da bandierine — ma quel che è certo è che l’immagine che in tanti filmeranno prima della partita è come sempre frutto di un lungo lavoro partito da lontano. Di serate, riunioni e notti di incontri, di idee e ispirazioni artistiche, di valutazioni e riflessioni per tradurre in un’immagine il pensiero di una città. Sì, perché dietro a una delle parti più apprezzate del calcio e più condivise sui social, c’è un’enorme mole di ricerca che intacca vari aspetti: dal numero degli spettatori alla conformazione di una curva, dal materiale della coreografia agli stessi costi, ogni cosa viene valutata con minuziosità.

COME NASCE UNA COREOGRAFIA

Solitamente le coreografie in trasferta sono sempre più difficili di quelle casalinghe, dove si conosce a memoria lo stadio, una fetta di bandierine è diversa da una composta da striscioni e grafici. Per capirsi, il Marzocco del settore ospiti di Basilea è più caro di una semplice sbandierata come successo in altre occasioni. Insomma, ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione. E anche in occasione della finale di Coppa Italia le cose sono andate così: il primo pensiero alla coreografia di Roma è partito da lontano, dopo la vittoria contro la Cremonese e l’accesso in finale. Un mese fa si è quindi iniziato a pensare a come tingere di viola l’Olimpico, ma la forte prevendita dei giorni scorsi, con la Curva Sud e i distinti andati esauriti in poche ore, ha agevolato il tutto promettendo uno spettacolo vero.