Bordate di fischi

Soprattutto a fine gara, rincara la dose il Corriere Fiorentino, lo spettacolo ha lasciato spazio a copiosi fischi di tutto lo stadio, uno sfogo vero e proprio per uno spettacolo indecoroso: una Fiorentina non squadra, lenta e senza idee, con pochissimi sprazzi e un'identità che ancora non si vede. E alla fine il pari somiglia più a una sconfitta, nella speranza che non sia una stagione accompagnata dai fischi.