La Curva Fiesole contesta: “La vostra ambizione è vendere la nostra passione?”

Dura contestazione da parte della Curva Fiesole nei confronti della società gigliata. Al centro delle accuse da parte degli ultras viola ci sono i continui accordi con la Juventus, ultimo per ordine di tempo Nico Gonzalez.

Voce grossa

"La vostra ambizione è vendere la nostra passione? Juve m***a". Recita così lo striscione della Curva Fiesole, accolto dagli applausi di tutto lo stadio. Ma la contestazione non finisce qui, anzi. Cori contro la Juventus, "spendere, bisogna spendere per vincere" e insulti a Nico Gonzalez. Insomma, la Curva Fiesole si è schierata in maniera chiara dopo gli ultimi avvenimenti di questi giorni.