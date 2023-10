La festa del Viola Park, tra il tifo da stadio e i ricordi di Commisso

Il Viola Park è finalemente aperto ai tifosi viola. Il racconto di una giornata storica per tutta la stroria fiorentina

Tra le varie notizie dei quotidiani odierni trova ovviamente spazio l'apertura ufficiale del Viola Park. Il nuovo centro sportivo viola è stato inaugurato ufficialmente per la partita di Primavera tra la Fiorentina e il Milan. Il Corriere Dello Sport sottolinea come il presidente Commisso abbia dato il calcio d'inizio alla gara, tornando indietro di anni quando giocava nella sua Columbia University. Repubblica sottolinea invece alcuni dettagli del centro, come l'entrata dei tifosi. I quali si perdevano nell'immensità della struttura. C'erano anche molti giocatori della prima squadra, l'architetto Casamonti oltre che ovviamente tutta la dirigenza. Una prima volta storica al Viola Park