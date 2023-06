La dirigenza non si ferma, la Fiorentina si. Riposo e poi ritiro al Viola Park

Il tour dei dirigenti della Fiorentina non è ancora finito. Prossima tappa, "Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove questa sera la Primavera di mister Aquilani si gioca lo Scudetto di categoria. Certa la presenza di tutti i dirigenti gigliati, ma quasi sicuramente ci sarà anche Rocco Commisso, sempre al fianco anche dei suoi baby calciatori. Il numero uno viola poi si riposerà nel weekend e nella giornata di lunedì tornerà a New York. Un paio di mesi al seguito della sua Mediacom, lo rivedremo ad agosto in città (verosimilmente per la ripresa del campionato).La squadra, invece, è libera da mercoledì sera. Alcuni calciatori sono già partiti per raggiungere le loro famiglie, poi per loro sarà tempo di vacanze dopo le 60 partite giocate nella stagione. La nuova stagione decollerà dal Viola Park con il ritiro estivo. Date certe ancora non ce ne sono, ma i calciatori sono attesi per le visite mediche e le prime sgambate nella prima metà di luglio. Programma estivo ancora top secret, non è escluso un secondo ritiro all'estero come lo scorso anno. Lo riporta La Nazione.