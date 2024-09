La difesa a 4 non è un problema per Gosens. Il tedesco rimane un valore aggiunto

Difesa a 4? Nessun problema

A Gosens gli si è allungato il campo con il cambio di modulo e, contrariamente a Dodo dall'altra parte, per lui è un piccolo problema per attitudini e caratteristiche, ma il campo nelle stesso momento si è anche accorciato dovendo curare la fase difensiva in un modo differente. Il dubbio, sul suo impiego nella difesa a 4 è nato dalla ripresa contro la Lazio, quando Palladino lo ha schierato terzino, è sembrato con il freno a mano tirato, meno attivo e propositivo del solito. Probabile, che sia dipeso dalla necessità contingente di abituarsi al volo a posizione e movimenti diversi, e non a caso con il trascorrere dei minuti è cresciuta la presenza in fase d'attacco e con essa il rendimento. Se e quando Palladino deciderà di partire con la difesa a 4 comunque sia per le qualità, la sua esperienza e la sua duttilità non sarà per Gosens un problema insormontabile. Aumentando il raggio d'azione, aumentano anche le opzioni. Terzino o esterno il risultato finale non cambia, il tedesco garantirà sempre la sua massima disponibilità, senza calare di rendimento. D'altronde per la Fiorentina di Palladino Gosens è un vero e proprio valore aggiunto