La Curva Fiesole protesta, il Franchi si svuota e Firenze si blinda

Il comunicato della Curva Fiesole è stato chiarissimo. La presa di posizione da parte del tifo viola è stata molto chiara. Al di là di ciò, ed è proprio su questo su cui si sofferma La Nazione, il Franchi sarà blindato con controlli su controlli. La Prefettura ha deciso di chiudere domani le strade intorno allo stadio. Le prime chiusure riguardano viale Paoli e via Valcareggi già da mezzanotte. Altre chiusure seguiranno - a scaglioni orari successivi, fino a cinturare per gradi l’area dello stadio Franchi. Il divieto di transito in queste strade va avanti fino a mezzanotte di domani o, comunque, fino a ‘cessate esigenze’. Inoltre il prefetto Ferrandino nel giorno della gara e fino alle 7 di venerdì ha vietato la vendita di bevande alcoliche da asporto e il consumo non può essere fuori dai locali che le somministrano. Il divieto vige sia in centro che in zona stadio. Vietato anche portare spray urticanti. Infine, il mercato rionale di Campo di Marte si svolgerà regolarmente mercoledì 13 marzo, ma il 14 marzo sarà sospeso. Al momento sono 7mila i tifosi viola che hanno deciso di acquistare il biglietto. Probabilmente non si arriverà a 10mila perché la vendita dei tagliandi terminerà senza deroghe stasera alle 18. La Curva Fiesole ritiene eccessivamente restrittivo l’obbligo di ingresso entro le 18,15 (mezz’ora prima della partita per permettere controlli su ogni spettatore).