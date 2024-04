La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde: vicina la quota 30.000

Firenze merita una grande serata giovedì. Lo merita la Fiorentina, lo meritano se possibile ancora di più tutti i tifosi viola sparsi in Italia e nel mondo, e la Curva Fiesole - che sa intercettare come nessun altro le dinamiche utili a far diventare un evento da appassionante a indimenticabile - non ha mancato di chiamare a raccolta Firenze, capobranco di un popolo amante travolgente dei colori viola e affamato di vittorie. Da qui l’appello che la Curva ha affidato a Instagram, ennesima dimostrazione dell’unione viscerale e immutabile tra la squadra e la sua gente: appello, intanto, utile a incrementare le presenze al “Franchi” che al momento sono stimate in 25.000 comprendendo anche gli oltre 1.500 sostenitori belgi. Sfondare il muro dei 30.000, per non dire il tutto esaurito, sarebbe l’ideale considerando che è una semifinale europea. Da lì l’appello per creare un’atmosfera unica, coinvolgente: la Curva Fiesole sa come si fa. «Dev’essere un inferno. Tutti allo stadio», ha scritto ieri la Curva. «Sciarpe al vento… Spingiamoli ad Atene! Giovedì, in occasione della semifinale con il Bruges verranno vendute al costo di 5 euro delle sciarpe in tutti i settori. Aiutateci a rendere l'atmosfera unica: riempiamo lo stadio, partecipate alla coreografia creando uno spettacolo mozzafiato e spingiamo i ragazzi in finale». Lo riporta la Curva Fiesole.