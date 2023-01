La Coppa Italia nel mirino: la Fiorentina ci riprova

"Domani allo stadio (ore 18) la Fiorentina affronterà la Sampdoria. In palio i quarti di finale contro la vincente tra Milan e Torino che si sfideranno questa sera. Al Franchi ci sarà anche il presidente Rocco Commisso, che dopo la sosta per il Mondiale ha deciso di tornare a Firenze per seguire da vicino la sua squadra nella seconda parte di stagione. Proprio con Commisso, un anno fa, la Fiorentina è arrivata alla soglia della finale di Coppa. I viola furono eliminati nella doppia sfida dalla Juventus, con quel doloroso autogol di Venuti nei minuti di recupero.