Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni: mini-emergenza in mezzo. C’è Jovic?

Comincia giovedì alle 18:00 il cammino in Coppa Italia per la Fiorentina che ospiterà la Sampdoria per il match valido per gli ottavi di finale della competizione. I blucerchiati arrivano alla sfida con una difficilissima situazione societaria che sta facendo scendere sulla stagione un'ombra decisamente minacciosa. Dall'altra parte ci sarà una Fiorentina che sta stentando in classifica e, proprio per questo, non ha nessuna intenzione di sottovalutare la Coppa Italia, scorciatoia per l'Europa. Queste sono le probabili formazioni di Fiorentina e Sampdoria.