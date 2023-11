La conferma: “Dalla Premier avrebbero fatto follie per Nico Gonzalez”

"Nico Gonzalez, senza dubbio. È un calciatore eccezionale che può vincere da solo una partita. E so che dalla Premier avrebbero fatto follie pur di averlo quest’estate. Ma la Fiorentina ha qualità in tutti i reparti". Con queste parole, Bryan Heynen, capitano del Genk,ha confermato al Corriere dello Sport il forte interesse che l'Inghilterra ha per Nico Gonzalez. L'argentino piace e non è un segreto, ma la Fiorentina l'ha blindato per resistere ad eventuali assalti.