Heynen, capitano Genk: “Noi e la Fiorentina siamo da Europa League”

"Stiamo pensando da giorni alla gara con i viola e siamo pronti". Suona così la carica, Bryan Heynen, capitano del Genk, intervistato al Corriere dello Sport. La sfida di domani contro la squadra belga è decisiva per la Fiorentina: "I punti in ballo pesano, tanto per noi quanto per la Fiorentina anche se credo che la pressione maggiore sarà quella che avranno i viola. In caso di vittoria sarebbero qualificati mentre invece, non vincendo, dovrebbero andarsi a giocare tutto in casa del Ferencvaros. E non sarebbe facile". La certezza del belga è che sarà una gara completamente diversa rispetto all'andata, il tempo è passato. Cosa servirà in più? "Un pizzico d’attenzione in più sui due calci d’angolo da dove la Fiorentina ha costruito i suoi due gol e la precisone nel finale per ribaltare il risultato". Senza dimenticare che la Viola, nel finale, ha rischiato molto e il rammarico di Heynen non smette di esistere. Ma come viene vista la squadra di Italiano: "La Fiorentina, tolto Amrabat e i due centravanti, ha la stessa rosa dell’anno scorso. Per cui resta una formazione temibile. Anche se quest’anno come favorita per la vittoria del trofeo vedo l’Aston Villa più di tutte le altre. Il nostro, invece, è un girone molto equilibrato: oserei dire che noi, la Fiorentina e il Ferencvaros, per quello che è il potenziale complessivo, meriteremmo di giocare in Europa League". Il giocatore più temuto? "Senza dubbio Nico Gonzalez".