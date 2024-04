La Conference vero spartiacque: vincere per dare un senso alla stagione

Un senso

Superare il turno in Europa non significa soltanto procedere nel cammino, ma anche dare un senso a una stagione che altrimenti rischia mestamente di spegnersi. Per rivedere i viola in Europa anche il prossimo anno bisognerà necessariamente passare dalle coppe, visto che in campionato la distanza si è acuita. In più, ricorda La Nazione, a questa squadra servono autostima e fiducia: domani servirà fare la partita e confidare nelle proprie qualità. Spartiacque? Circoletto rosso? Gara dell'anno? Chiamatela come volete, ma è un appuntamento da non sbagliare per nessun motivo.