La Conference League è la casa della Fiorentina: iniziata la “vendetta” di Praga

Non chiamatela Conference League, ma casa della Fiorentina. L'impatto che la squadra di Vincenzo Italiano ha avuto su questo torneo è sotto gli occhi di tutti. Dopo un esordio un po' preoccupante, con il girono dello scorso anno passato da seconda alla luce di qualche passo falso, adesso le cose sono cambiate. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Fiorentina con 4 vittorie e tre pareggi ha ottenuto il passaggio del girone da prima e una vittoria agli ottavi. La squadra di Italiano rimane imbattuta e solo Lilla e Viktoria Plzen sono riuscite a eguagliare quanto fatto dai viola. Da domani quindi, ripartirà l'operazione Atene. La Fiorentina ha voglia di vendicarsi del West Ham e prendersi quel trofeo sfumato in finale sotto il cielo di Praga.