La Conference League e il peso economico: gli introiti della Fiorentina

Come sempre, il successo europeo vale il prestigio, una coppa ma anche introiti in più. Chiedetelo alla Fiorentina che lo scorso anno, grazie all'approdo in finale di Conference League ha incassato 20 milioni di euro. Quest'anno, sottolinea La Nazione, sono 7,5 milioni i soldi che la squadra di Italiano ha portato a casa grazie alla vittoria del girone e il passaggio agli ottavi. La vittoria, andata e ritorno, contro il Maccabi Haifa vale 2 milioni. Questione di introiti, ma il peso della Conference League sulla stagione della Fiorentina continua a salire.