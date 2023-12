La carica del tifo viola. Ecco in quanti saranno all’Olimpico

La Nazione snocciola i numeri dei tifosi viola che saranno presenti all'Olimpico domani. La vittoria contro la Salernitana e la rimonta con il Parma consentono ai viola di essere in corsa su tutto, e di poter coltivare l'entusiasmo. Per questo domani allo stadio Olimpico ci saranno 1000 tifosi gigliati. Fino alle 19 di stasera ci sarà la possibilità di incrementare il numero, visto che la vendita di tagliandi chiuderà a quell'ora. La sfida contro la Lazio invece non aveva visto la presenza viola sugli spalti, a causa del caro dei biglietti del settore ospiti