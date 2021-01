Kouamé-Torino, si può fare a titolo definitivo. Ma prima…

Potrebbe essere ben avviata la cessione di Christian Kouamé al Torino, addirittura a titolo definitivo. La Fiorentina – scrive La Nazione – se l’operazione dovesse andare in porto guadagnerebbe 16 milioni dalla sua vendita, ma prima di vendere Pradè e Prandelli devono identificare chi mettere nel mirino per ricoprire la casella lasciata eventualmente vuota. I dirigenti viola non vorrebbero inserire altre pedine nell’affare, anche se l’ipotesi Zaza in prestito (magari senza obbligo di riscatto a fine stagione), potrebbe stuzzicare come spalla di Vlahovic. L’ex Sassuolo e Valencia non è la prima scelta di Prandelli, ma potrebbe diventarlo visto che resteranno in standby per gennaio le posizioni di Scamacca e Nzola.

