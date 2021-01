Fioccano pretendenti per Kouame. L’ivoriano chiesto ufficialmente da un club tedesco

L’inizio complicato di questa stagione, non sembra aver inciso sulla valutazione di Christiam Kouame. L’ivoriano nonostante un minutaggio ridotto, condito da una sola rete e prestazioni non esaltanti, è infatti richiestissimo sul mercato. In Italia sull’ex Genoa sono forti gli interessi di Torino ed Hellas Verona. Mentre notizia di pochi giorni fa, direttamente dalla Francia, vedeva anche il Marsiglia vigile sul suo futuro. Adesso, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, alla lista dobbiamo aggiungere anche l‘Eintracht Francoforte. Il club tedesco avrebbe infatti richiesto ufficialmente l’attaccante alla Fiorentina.

CALCIOMERCATO invernale – Clicca per leggere la lista dei trasferimenti aggiornata