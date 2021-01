Di Gennaro: “Servono giocatori adesso, non al 20 gennaio. Kouame via per 16-18 milioni? Subito, se…”

L’ex viola Antonio Di Gennaro, oggi opinionista televisivo e radiofonico, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio. Queste le sue parole riguardo le questioni più calde in casa gigliata:

Ribery? non ci si può basare solamente su di lui: ci vogliono alternative e a giugno non sono arrivate. In più hai perso Chiesa, che ti strappava, e Sottil che salta l’uomo. Poi ci sono problemi anche a centrocampo e in difesa, dove non si sa cosa farà Milenkovic: andrebbe fatto ora ciò che non si è fatto a giugno ma si sa quanto è particolare il mercato di gennaio. Kouame via per 16-18 milioni? Subito. Lo porto io, se viene un attaccante diverso. Altrimenti no. Apro una parentesi anche su Castrovilli: dopo un inizio scintillante, s’è perso. Deve tornare a giocare su certi livelli per trascinare gli altri. La Fiorentina, in ogni caso, ha bisogno ora di giocatori, non al 20 gennaio