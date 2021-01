Oltre a Lirola piovono interessamenti per i giocatori viola dalla Francia. Stando a quanto viene riportato da l’Equipe, il Marsiglia, che segue da vicino l’esterno spagnolo viola, sarebbe interessato anche a Christian Kouamé. L’attaccante, si legge, sta avendo un’annata delicata, ma nonostante questo è seguito da molti club: Torino, Crystal Palace e Leeds. L’ivoriano rappresenta una pista percorribile per l’Olimpique, ma al momento non è la priorità. I francesi, infatti, guardano sempre in Italia e pensano con insistenza a Milik, anche se le richieste del Napoli sono considerate troppo elevate.

