Secondo quanto riporta Sky Sport, il Marsiglia avrebbe allacciato i contatti con la Fiorentina per sondare le possibilità di assicurarsi Pol Lirola in prestito con diritto di riscatto. Il laterale è chiuso in viola da Caceres e Venuti, e il club transalpino, che sta provando anche a strappare Milik al Napoli, gli offrirebbe più spazio.

