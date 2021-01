Ceccarini conferma: “Fiorentina forte sul terzino del Napoli. Offerte anche dalla Francia”

Il nome nuovo uscito questo pomeriggio in ottica Fiorentina è quello del terzino francese, naturalizzato marocchino, Kevin Malcuit (La scheda). Il difensore, su cui ci sarebbe l’apertura di De Laurentiis, piace infatti ai viola. Ma non sono soli. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, il Marsiglia (Che punta sempre sulla destra Lirola) avrebbe chiesto Malcuit in prestito con diritto di riscatto. Si attendono sviluppi

> CALCIOMERCATO invernale – Clicca per leggere la lista dei trasferimenti aggiornata