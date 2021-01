Pedullà: “La Fiorentina ha chiesto un esterno del Napoli, apertura di De Laurentiis”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite il proprio profilo Twitter, ha rilasciato un aggiornamento sul mercato della Fiorentina. I viola avrebbero infatti chiesto in prestito Kevin Malcuit (La scheda) al Napoli. L’esterno difensivo francese, classe 1991, sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni di Gattuso. Il suo contratto con i partenopei è in scadenza tra un anno e mezzo. Da registrare l’apertura del Napoli, i rapporti tra i club sono eccellenti. Ci sarebbero i margini per andare avanti. Indizio di mercato per una possibile partenza di Lirola?

